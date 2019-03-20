نيكاي يغلق مرتفعا.. والأعين على اجتماع المركزي الأميركي

سجل المؤشر #نيكاي الياباني مكاسب محدودة اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتيجة مراجعة يقوم بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك #المركزي_الأميركي ) للسياسة النقدية بينما هوى سهما سوني ونينتندو بعد أنباء عن تدشين غوغل أنشطة ألعاب.



وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.2% إلى 21608.92 نقطة بعد أن تراجع في التعاملات المبكرة، ولكنه ظل أعلى من المتوسط المتحرك في 25 يوما عند 21420.48 نقطة.



وقال متعاملون إن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، إذ يتوقع كثيرون أن يؤكد البنك المركزي على موقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي.



وتغلق #الأسواق_اليابانية بمناسبة عطلة عامة غدا الخميس.



ومن المتوقع أن ينهي المركزي الأميركي مراجعته للسياسة النقدية التي تستمر يومين في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يقلص توقعات صانعي السياسات بشأن أسعار الفائدة والتي أُعلنت في ديسمبر كانون الأول، حين كان متوسط التوقعات لرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.



ونزل سهم سوني ونينتندو 3.4% و3.2% على الترتيب، بعد أن أعلنت #غوغل أمس الثلاثاء أنها ستطلق هذا العام خدمة ألعاب فيديو على الإنترنت مبنية على التصفح باسم ستاديا ستسعى لاستغلال التكنولوجيا السحابية للشركة وشبكتها العالمية لمراكز البيانات.



وزاد المؤشر #توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1614.39 نقطة.