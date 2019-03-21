الاحتياطي الفيدرالى يثبت الفائدة ويخفض توقعاته للنمو

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على #أسعار_الفائدة بدون تغيير يوم أمس الأربعاء، ونبذ صانعو السياسة النقدية توقعات لمزيد من زيادات الفائدة هذا العام، مع تحذير البنك المركزي الأميركي من تباطؤ متوقع في اقتصاد الولايات المتحدة.



وفي تغيير رئيسي لنظرته، يتوقع مجلس الاحتياطي الآن أيضا رفع تكاليف الاقتراض مرة واحدة فقط حتى عام 2021، ولم يعد يتوقع الحاجة إلى درء التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة.



وبعد اجتماع استمر يومين للجنته للسياسة النقدية، قال مجلس الاحتياطي أيضا إنه سيبطئ الخفض الشهري لحيازاته من سندات الخزانة من نحو 30 مليار دولار إلى ما يصل إلى 15 مليار دولار اعتباراً من مايو.



وأضاف أنه سينهي خفض ميزانيته العمومية في سبتمبر، شريطة أن يتطور الاقتصاد وأوضاع سوق المال وفقاً للتوقعات.



وقال مجلس الاحتياطي في بيان أبقى سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة، أو سعر فائدة الأموال الاتحادية، في نطاق من 2.25% إلى 2.50% "نمو النشاط الاقتصادي تباطأ من وتيرته القوية في الربع الرابع".



وأضاف قائلا "أحدث المؤشرات تشير إلى تباطؤ نمو إنفاق الأسر والاستثمار الثابت للشركات في الربع الأول... اجمالي التضخم تراجع".