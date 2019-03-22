جني الأرباح يدفع بورصة مصر إلى الخسائر للأسبوع الثالث

للأسبوع الثالث على التوالي، تواصل مؤشرات البورصة المصرية أداءها العرضي المائل للهبوط، وسط عمليات جني أرباح على نطاق واسع بعد الارتفاعات التي شهدتها غالبية الأسهم المدرجة خلال الجلسات الأخيرة من الشهر الماضي.

وقال محللون ومتعاملون، إن هناك عدداً من المحفزات الإيجابية التي قلصت من حدة الخسائر مع استمرار عمليات جني الأرباح، حيث تمكن المؤشر الرئيسي ولأول مرة خلال فترة كبيرة من الاستمرار أعلى مستوى 15 ألف نقطة خلال تعاملات منتصف الأسبوع الجاري.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.26% خاسراً نحو 10.5 جنيه بعدما تراجع إلى مستوى 820.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 831.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، بنسبة 1.39% عند مستوى 14782 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس مقابل نحو 14991 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي فاقداً نحو 209 نقاط.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 1.84% عند مستوى 68.25 جنيه، بقيمة تداول بلغت نحو 333.4 مليون جنيه.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.72% خلال تعاملات الأسبوع لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 685 نقطة، مقارنة بنحو 697 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي فاقداً نحو 12 نقط.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 1.75% بعدما أنهى جلسة أمس الخميس عند مستوى 1740 نقطة، مقابل نحو 1771 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي فاقداً نحو 31 نقطة.

وأمس، أعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناءً على أسعار إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وأوضحت البورصة في بيان لها، أنه تم إضافة شركتي المصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية للدواجن إلى قائمة الأسبوع المقبل.