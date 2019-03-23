موجة مبيعات حادة تضرب الأسهم الأميركية

تعرضت #الأسهم_الأميركية لموجة مبيعات حادة دفعت المؤشر #ستاندرد_آند_بورز 500 القياسي للهبوط حوالي 2 في المئة بفعل بيانات ضعيفة بشأن نشاط المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا غذت مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر #داو_جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 459.48 نقطة، أو 1.77 في المئة، إلى 25503.03 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 54.17 نقطة، أو 1.90 في المئة، ليغلق عند 2800.71 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع منخفضا 196.29 نقطة، أو 2.5 في المئة، إلى 7642.67 نقطة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة أكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الثالث من يناير/كانون الثاني.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع أيضا على خسائر مع هبوط داو جونز 1.34 في المئة وستاندرد آند بورز 0.77 في المئة وناسداك 0.6 في المئة.