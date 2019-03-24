تعرف على اللجنة الاستشارية الجديدة لهيئة السوق السعودية

أصدر مجلس #هيئة_السوق المالية #السعودية قراراً بتعيين أعضاء جدد في #اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية ("اللجنة") في دورتها السادسة.

وتضم اللجنة في هذه الدورة 12 عضواً غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة، وقد روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة بالسوق المالية. وستضم اللجنة في عضويتها لدورتها السادسة كلا من:

• راشد بن سعود الرشود – شريك في إرنست ويونغ

• رانيا بنت محمود نشّار - الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية

• الدكتور رولاند غاشتون بيليغاردي – مستشار الرئيس التنفيذي في تداول

• طارق بن زياد السديري - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار

• عبدالسلام بن عبدالله المانع - وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية

• الدكتور عبدالعزيز بن حمد القاعد- أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة دار العلوم

• عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري - الشريك المؤسس في شركاء وتر

• الدكتور عدنان بن عبدالفتاح صوفي – المؤسس والشريك التنفيذي في مكتب د. عدنان عبدالفتاح صوفي للاستشارات الإدارية

• علي بن فهد المرزوقي – رئيس إدارة الالتزام في الأهلي كابيتال

• عماد بن صالح الخراشي – محافظ الهيئة العامة للأوقاف

• فهد بن بخيت الدهيس المالكي - الشريك المدير لمكتب محمد الضبعان وشركاه بالتعاون مع إيفرشِدس سذرلاند (Eversheds Sutherland)

• الدكتور ملحم بن حمد الملحم – محامي ومستشار قانوني، مؤسس مكتب الملحم محامون ومستشارون

وقدم مجلس الهيئة شكره لأعضاء #اللجنة_الاستشارية الذين انتهت فترة عضويتهم على ما بذلوه من جهود متميزة وإسهامات ملموسة وما أبدوه من آراء وتوصيات بكل شفافية وحيادية في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير #السوق_المالية وحماية #المستثمرين في الأوراق المالية.

وثمن المجلس الدور الذي تلعبه اللجنة كجهة استشارية تقدم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، بالإضافة إلى الموضوعات التي ترى اللجنة أهمية طرحها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت خلال دورة أعمالها الخامسة عدة اجتماعات، وقدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات على عدد من الموضوعات.