148.7 % تغطية اكتتاب الأفراد في شركة "المعمر" السعودية

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة #المعمر_لأنظمة_المعلومات عن تغطية الاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للأفراد بنسبة 148.68%.

وقالت الشركة في بيان تلقى "العربية.نت"، نسخة منه، إن عدد المكتتبين الأفراد في شركة #المعمر بلغ 7.947 مكتتب قاموا بضخ 32.1 مليون ريال للاكتتاب في 713.650 سهما بسعر 45 ريالا للسهم الواحد.

وبناءً على ما نصت عليه نشرة الإصدار، تم تخصيص 480 ألف سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 4.32 مليون سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وقال وليد فطاني، الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، إن الجهات المستلمة سوف تلتزم بإنهاء إجراءات رد الفائض في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل 28 مارس، وأن إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية سيكون بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في موقع السوق المالية السعودية "تداول".