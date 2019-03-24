عمومية الطيار تبحث رفع رأس المال لـ3 مليار ريال14 أبريل

كشف مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 14 أبريل القادم لبحث زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم منحة.

كانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب مجموعة الطيار للسفر زيادة رأسمالها من 2.096 مليار ريال إلى 3 مليارات ريال عبر منح سهمين مجانيين مقابل كل 5 أسهم قائمة.

وبحسب بيان نشر على موقع #السوق_السعودية " #تداول" فإن مجلس إدارة الشركة سيحدد تاريخ الاستحقاق في وقت لاحق.

وتسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 196.2 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ 707.3 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وسيرتفع عدد أسهم #الطيار من 209 ملايين سهم إلى 300 مليون سهم بزيادة قدرها 90 مليون سهم.