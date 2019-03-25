الذهب يرتفع قرب 1316 دولاراً مع مخاوف من ركود أميركي

ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بفعل مخاوف من ركود محتمل للاقتصاد الأميركي وتباطؤ في النمو العالمي، مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر إلى جانب الين والسندات.



وبحلول الساعة 06:10 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.2 %، عند 1315.98 دولار للأوقية "الأونصة"، بينما زادت عقود #الذهب الأميركية الآجلة 0.3 %، إلى 1315.70 دولار للأوقية.



وسجل المعدن الأسبوع الماضي ثالث مكسب أسبوعي على التوالي وارتفع 1%، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في أول فبراير.



وتخلى مستثمرون عن الأسهم ولجأوا إلى الأمان الذي توفره السندات، بينما حلق الين الياباني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع.



وقال مايكل مكارثي كبير خبراء #الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس "السوق في وضع عزوف عن المخاطرة. يبدو أن البيانات الصادرة مساء الجمعة من الولايات المتحدة وأوروبا، خالفت التوقعات".



وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة تباطا في مارس وأن أداء الشركات بمنطقة اليورو أسوأ من المتوقع هذا الشهر، مما يؤجج مخاوف بشأن النمو العالمي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 %، إلى 1562 دولارا للأوقية.



وزادت الفضة 0.3 %، إلى 15.46 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.5 %، إلى 847.99 دولار للأوقية.