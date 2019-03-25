السعودية.. هذه إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" نشر "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج" و"إجراءات تداول أسهم الشركات المدرجة المُعلق تداولها خارج المنصة".

ولفتت #تداول إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الثقة في السوق المالية ورفع مستويات الحوكمة وزيادة الشفافية والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية ورفع مستوى الإفصاح وتوفير المعلومات اللازمة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم.

وقالت تداول في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن ذلك يشمل الحالات الأكثر شيوعاً التي يمكن فيها التداول خارج المنصة عند تعليق تداول أسهم الشركة على الآتي:

تعليق تداول السهم عند عدم نشر الشركة معلوماتها المالية.

تعليق تداول السهم عند تضمين تقرير المراجع الخارجي رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.

للاطلاع على إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج، اضغط هنا.

للاطلاع على إجراءات تداول أسهم الشركات المدرجة المُعلق تداولها خارج المنصة، اضغط هنا.