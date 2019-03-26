هكذا استفادت الأسهم السعودية المدرجة من صفقة أوبر وكريم

استفادت عدد من الأسهم السعودية المدرجة في السوق بعد الإعلان صباح اليوم عن استحواذ شركة أوبر على شركة كريم.

وتمتلك 3 شركات سعودية مدرجة حصصا مختلفة في شركة كريم، حيث تبلغ حصة شركة الاتصالات السعودية STC نحو 8.8%، وحققت أكثر من مليار ريال أرباحا.

أرباح المملكة القابضة من حصة 7% في "كريم" 485 مليون ريال، فيما حققت مجموعة الطيار أرباحاً إجمالية 1.78 مليار ريال جراء بيع حصتها في كريم والتي كانت 17.7%.

وفي نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، ارتفع سهم مجموعة الطيار للسفر بنسبة 9.98% إلى مستوى 28.65 ريال، فيما تراجع سهم الاتصالات السعودية بنسبة 0.37%، وارتفع سهم المملكة القابضة بنسبة 0.57%.

وكان كل من أوبر وكريم قد توصّلت إلى اتفاقية سوف تستحوذ بموجبها #أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار أميركي تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً.

وتبقى عملية استحواذ شركة كريم خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.

وستستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقا رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبمجرد إتمام الصفقة، سوف تكون #كريم مملوكة بالكامل لشركة أوبر ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري. وسيقود أعمال كريم أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم. وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.