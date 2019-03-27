هذا ما حصل لدولار نيوزيلندا صباح اليوم

نزل #الدولار_النيوزيلندي 1.6 بالمئة يوم الأربعاء بعد أن أشار البنك المركزي لخفض محتمل في أسعار الفائدة ليصبح أحدث بنك مركزي يتحول إلى تبني لهجة تميل إلى التيسير النقدي.

كما تأثر #الدولار_الأسترالي بذلك ونزل نصفا بالمئة.

وقال تو لان نجوين المحلل لدى #كومرتس_بنك "فاجأت لهجة التيسير النقدي (من بنك الاحتياطي النيوزيلندي)السوق. معظم البنوك المركزية تحولت للتيسير حتى تلك التي رفعت أسعار الفائدة فعلت ذلك في ظل توقعات حذرة جدا حيال سعر الفائدة".

وأنهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تشديد السياسة النقدية الذي استمر ثلاث سنوات في الأسبوع الماضي فجأة وسط دلائل على تباطؤ اقتصادي. كما تحول البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الأسترالي وبنك اليابان للتيسير في العام الحالي، في حين بدأ البنك المركزي الصيني في سياسة التيسير النقدي في 2018.

ونزل الدولار النيوزيلندي 1.6 بالمئة لأقل من 0.68 دولار أميركي بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وقال إن خطوته التالية ستكون على الأرجح خفض الفائدة.

وتراجع الدولار الأسترالي نصفا بالمئة إلى 0.71 دولار.

وكانت التعاملات هادئة في أسواق العملات الأخرى. وتعافى الدولار الأميركي بعد أن ارتفعت عوائد #سندات_الخزانة من المستويات المتدنية التي سجلتها في الآونة الأخيرة. ومقابل سلة من العملات، صعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 96.832.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.1267 دولار. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يوم الأربعاء، إن صانعي السياسات قد يؤجلون زيادة مقررة لأسعار الفائدة مجددا إذا لزم الأمر لكن محللين يقولون إن تبني لهجة تميل إلى التيسير النقدي موضوع في الحسبان بالفعل بالنسبة للعملة الموحدة.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.3185 دولار متخليا عن مكاسبه السابقة أمام الدولار القوي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين مقابل الدولار، وجرى تداوله عند 110.59 ين أمام العملة الأميركية.