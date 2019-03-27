السعودية تدرج أدوات دين حكومية بـ 3.68 مليار ريال

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" موافقتها على إدراج وتداول أدوات دين حكومية في السوق للإصدار رقم "03-15-2019" بقيمة 3.68 مليار ريال.

وقالت السوق المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها وافقت على الطلب المقدم من #وزارة_المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.

وتأتي الموافقة على إدراج هذه الأدوات وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرارات مجلس هيئة السوق المالية السعودية.

وأعلنت السوق أن عملية إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية هذه ستبدأ اعتباراً من الأحد 31 مارس 2019.