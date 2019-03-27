بعد بلوغها مستويات قياسية.. أونصة البلاديوم تهبط 5.5%

هبط البلاديوم أكثر من 5% أثناء التعاملات اليوم الأربعاء بفعل موجة مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل في الأسبوع الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق.

وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر البلاديوم للبيع الفوري 1459.09 دولار للأونصة، منخفضا 5.28 بالمئة، بعد أن بلغ عند أدنى مستوى له في الجلسة 1453.76 دولار.

وكان المعدن النفيس قد سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسيا مرتفعا عند 1620.52 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".

والبلاديوم مرتفع أكثر من 17% عن مستواه في بداية العام بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات وزيادة في الطلب على المعدن

الذي يستخدم بشكل أساسي في المحولات التحفيزية بأنظمة عوادم السيارات.

وتدرس #روسيا ، وهي منتج كبير للمعدن، فرض حظر على صادرات #المعادن_النفيسة المستعملة والبقايا المعدنية لتعزيز المعالجة المحلية للمواد.