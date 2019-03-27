بعد 5 جلسات خاسرة.. لهذا السبب ترتفع الأسهم الأوروبية

ارتفعت #الأسهم_الأوروبية قليلاً يوم الأربعاء بعد أن مُنيت بخسائر على مدى 5 أيام متتالية إلا أن أنباء عن إبرام صفقات في قطاع صناعة السيارات في المنطقة ساهمت في انحسار تأثير مخاوف بشأن النمو العالمي وحالة عدم اليقين إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز".

وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1 بالمئة بدعم من صعود أسهم قطاع #السيارات أكثر من واحد بالمئة بينما ظهر قدر من الإنهاك على أسهم المرافق والغذاء والمشروبات والرعاية الصحية بعد موجة صعود سجلتها في الأيام القليلة الماضية.

وتفوق مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني على نظرائه قبل اقتراع مرتقب للبرلمان البريطاني في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش على مجموعة من الخيارات لإنهاء حالة الجمود التي تعتري #الانفصال_الأوروبي.

وقد يتمكن قطاع #السيارات من إنهاء موجة خسائر امتدت على مدى خمسة أيام، إذ قادت فيات كرايسلر المكاسب بعدما أشار تقرير لفاينانشال تايمز إلى أن شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو تتطلع إلى تقديم عرض شراء لها.

وصعد سهم دايملر 1.3 بالمئة بعد قالت إنها تقترب من بيع حصة نسبتها 50 بالمئة في #العلامة_التجارية لسياراتها الصغيرة سمارت لجيلي أوتوموبيل هولدنجز الصينية.