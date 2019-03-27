"سدكو كابيتال" يوزع أرباحا نقدية بـ1.65% عن الربع الأول

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية ( #سدكو_كابيتال ) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 مارس 2019 على النحو التالي:

1- إجمالي الأرباح الموزعة 9,900,000 ريال سعودي (تسعة ملايين وتسع مئة ألف ريال سعودي).

2- ستكون التوزيعات النقدية على أساس 60,000,000 وحدة قائمة (ستون مليون وحدة قائمة).

3- قيمة الربح الموزع يبلغ 0.165 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.65% أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي.

4- نسبة التوزيع تبلغ 1.64% من صافي قيمة الأصول كما في يوم الاثنين بتاريخ (24 ربيع الثاني 1440هـ) الموافق (31 ديسمبر 2018م).

5- ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ (26 رجب 1440هـ الموافق 2 أبريل 2019م) نهاية تداول يوم الأحد بتاريخ (24 رجب 1440هـ الموافق 31 مارس 2019م).

6- سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.