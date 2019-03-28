البلاديوم يفقد 250 دولارا من أعلى مستوى له على الإطلاق

هبطت أسعار #البلاديوم أكثر من 6% أثناء التعاملات اليوم الخميس موسعة خسائرها الحادة من الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح وسط مخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا قد يقوض الطلب على المعدن.

وتراجع المعدن الشائع الاستخدام في محفزات تنقية العادم بمحركات السيارات إلى 1353.50 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له في 7 أسابيع، قبل أن يتعافى قليلا إلى 1361.05 دولار بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، وفق ما ورد في "رويترز".

وفي الجلسة السابقة، سجل البلاديوم أكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في أكثر من عامين مع هبوطه الأسعار 6.3% بفعل مبيعات لجني الأرباح.

وخسرت أسعار البلاديوم أكثر من 250 دولارا منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1620.52 دولار للأونصة الأسبوع الماضي.