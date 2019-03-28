السودان يجمد آلية تحديد سعر الصرف اليومي

قال موقع إخباري مؤيد للحكومة إن #السودان جمَّد لأجل غير مسمى استخدام آلية لتحديد سعر الصرف اليومي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي.



وأعلن البنك المركزي السوداني في أكتوبر عن آلية "صنّاع السوق" لتحديد سعر الصرف على أساس يومي والتي تضم مديري مصارف وشركات للصرافة وخبراء اقتصاديين.



وتم اتخاذ تلك الخطوة، التي سمحت بهبوط حاد في قيمة العملة المحلية، في إطار حزمة إجراءات استهدفت التغلب على أزمة اقتصادية.



لكن المركز السوداني للخدمات الصحافية قال يوم الأربعاء، نقلاً عن مصدر في آلية تحديد سعر الصرف، إن قرار التجميد اتخذه محافظ البنك المركزي بعد اجتماع مع أعضاء الآلية لمراجعة عملها.



ولم يذكر الموقع الإخباري مزيداً من التفاصيل ولم يتسنَّ الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي للحصول على تعقيب.