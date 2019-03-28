تداولات ديون الأسواق الناشئة تهبط 7% أواخر 2018

أظهر تقرير حديث أن إجمالي ديون #الأسواق_الناشئة هبط 7% في الربع الأخير من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، في حين تراجعت الديون للعام بكامله 0.4%.



ووفقا للتقرير الذي أصدرته رابطة إي.إم.تي.إيه للتداولات والاستثمارات في ديون الأسواق الناشئة، وصلت تداولات ديون الأسواق الناشئة إلى 1.067 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بانخفاض قدره 6.97% من 1.147 تريليون دولار في الربع الإخير من 2017.



وهبطت التداولات 11.45% من 1.205 تريليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.



وللعام 2018 بكامله، انخفضت تداولات ديون الأسواق الناشئة 0.44% إلى 4.879 تريليون دولار من 4.901 تريليون دولار في 2017.



وقال التقرير إن إجمالي #أدوات_الدين_المحلي للأسواق الناشئة بلغ أكثر من 2.987 تريليون دولار العام الماضي بزيادة قدرها 9% من 2.747 تريليون دولار في 2017.



وأضاف أن أدوات الدين المكسيكي كانت الأكثر تداولا العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 826 مليار دولار، أو 16.9% من إجمالي حجم التداولات.



وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بأدوات دين بقيمة 621 مليار دولار، تليها الهند بأدوات دين بلغت 365 مليار دولار.