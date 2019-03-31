الموافقة على طرح "النايفات" ومهارة للموارد البشرية للاكتتاب

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة النايفات للتمويل طرح 36.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30.041% من أسهم الشركة.

كما وافقت الهيئة على طلب شركة مهارة للموارد البشرية طرح 11.25 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وذكرت #هيئة_السوق_المالية أن الشركتين ستعلنان نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.