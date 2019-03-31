قفزة في مؤشرات البورصة الكويتية مع نهاية الربع الأول

تنهي اليوم #البورصة_الكويتية الربع الأول من هذه السنة على مكاسب قوية في مؤشراتها، إذ حقق المؤشر الأول، الذي يقيس الشركات الأكثر سيولة وحجما، ارتفاعا بنسبة تزيد عن 13% منذ بداية السنة حتى نهاية الأسبوع الماضي.

بينما حقق المؤشر العام للبورصة ارتفاعا بنسبة 10% في الفترة نفسها، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف عند 2.8%.

ويأتي السبب الرئيسي في قفزة المؤشر الأول بنِسَب تعتبر بين الأفضل أداء عالميا، إلى دخول #استثمارات_أجنبية للبورصة الكويتية، في إطار إعادة تمركز صناديق اجنبية ضمن مؤشر #فوتسي_راسل .

ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفع متوسط السيولة المتداولة يوميا بنحو 60% إلى 31 مليون دينار أو ما يقارب 100 مليون دولار تتداول في البورصة.