"مهارة" تنوي طرح 11.2 مليون سهم بسوق السعودية

وافق مجلس هيئة #السوق_المالية_السعودية على طلب شركة #مهارة للموارد البشرية تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام عبر طرح 11,250,000 سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وسوف يتم الإعلان عن نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

ونبهت هيئة السوق المالية إلى أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ودعت الهيئة المستثمرين إلى الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأعادت الهيئة التذكير بأنه "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وقالت الهيئة إن موافقتها على طلب طرح الأسهم لشركة مهارة، نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.