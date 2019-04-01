نيكاي يقفز بدعم الأسهم المرتبطة بالصين

ارتفع المؤشر #نيكاي الياباني في أول أيام السنة المالية الجديدة، اليوم الاثنين، مع تعزز الأسهم المرتبطة بالصين جراء الآمال حيال #محادثات_التجارة_الأميركية_الصينية، الأمر الذي عوض أثر تدني معنويات الشركات المحلية.

وعقب ختام المعاملات الصباحية، أعلنت الحكومة اليابانية أن الحقبة الإمبراطورية الجديدة عندما سيصبح ولي العهد ناروهيتو إمبراطورا في أول مايو/أيار سيطلق عليها "ريوا".

وأوقد النبأ شرارة طفرة في بعض الأسهم التي لها "روابط" باسم الحقبة الجديدة المكون من مقطعين.

وقفز سهم شركة راي للإعلان، التي يتناغم إسمها مع المقطع الأول، 7.3% بعد أن صعد بما يصل إلى 19% في معاملات كثيفة، جاذبا انتباه المضاربين الساعين لجني مكاسب سريعة.

وقال يوتاكا ميورا المحلل الفني في ميزوهو للأوراق المالية "اسم الحقبة الجديدة يخلق مزاجا احتفاليا بوجه عام".

وأغلق المؤشر #نيكاي_القياسي مرتفعا 1.4% عند 21509.03 نقطة وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5% إلى 1615.81 نقطة.

وصعدت أسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية، ليقفز سهم ياسكاوا إلكتريك 5% ويصعد سهم فانوك كورب 2.4% وكوماتسو 3.1%.