"تداول" تعلق التداول على صندوقين و5 شركات.. لهذا السبب

أعلنت السوق المالية السعودية #تداول تعليق التداول على أسهم 5 شركات "اللجين"، "عبد المحسن #الخضري "، "الشركة العقارية السعودية"، "بحر العرب لأنظمة المعلومات"، "الوطنية للبناء والتسويق"، إلى جانب صندوقين عقاريين وهما " #صندوق_تعليم_ريت " و"صندوق بنيان ريت".

وأوضحت السوق المالية السعودية أن تعليق التداول على هذه الأسهم جاء نظراً لعدم الالتزام بالإعلان عن القوائم المالية (النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018-12-31) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م).

واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة الموافق عليها بقرار مجلس #هيئة_السوق_المالية رقم (2019-10-1)، أعلنت شركة السوق المالية السعودية عن اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- تعليق التداول على أسهم هذه الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الاثنين 25/07/1440هـ الموافق 01/04/9201م.

2 - يستأنف تداول الأسهم لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الثلاثاء 26/07/1440هـ الموافق 02/04/9201م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الاثنين 24/08/1440هـ الموافق 29/04/1920م.

3 - في حال لم تقم الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول الأسهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 25/08/1440هـ الموافق 30/04/1920م حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.