الذهب يسجل أقل سعر في 3 أسابيع مع صعود الأسهم

نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لأدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم لذروتها في عدة أشهر بفعل انحسار المخاوف كم تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يؤثر سلبا على جاذبية المعدن كملاذ آمن.



وتراجع #الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1286.41 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ السابع من مارس عند 1284.76 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1291.40 دولار للأونصة.



وقال دانيال هاينس "المخاوف التي رأيناها تطفو في الأسابيع القليلة الأخيرة حيال النمو العالمي انحسرت بالتأكيد وذلك التحول (في المعنويات) في اليوم أو اليومين الأخيرين تسبب في القليل من البيع في سوق الذهب".



وأضاف "معظم النمو العالمي يأتي من #الصين والبيانات (الصينية) خلال نهاية الأسبوع بددت تلك المخاوف".



وأطلقت بيانات قوية للتصنيع في الولايات المتحدة والصين موجة بيع ضخمة في سوق السندات الأميركية أمس الاثنين، مما رفع بدوره الأسهم الآسيوية لأعلى مستوياتها في سبعة أشهر.



ويتطلع المتعاملون الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية، المقرر صدورها يوم الجمعة، وذلك بحثا عن تفاصيل بشأن أداء الاقتصاد.



ومؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية منافسة، قُرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.



وتراجع البلاديوم في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1417.94 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع بأقصى قدر منذ أواخر فبراير في الجلسة السابقة.



وتراجعت الفضة 0.5% إلى 15.03 دولار للأونصة، في حين هبط البلاتين 0.2% إلى 845.53 دولار للأونصة.