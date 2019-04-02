مؤشر الأسهم السعودية يرفع مكاسبه لـ14% منذ بداية العام

كسب مؤشر #الأسهم_السعودية أكثر من 1107 نقاط مرتفعاً بنسبة 14.16% منذ بداية العام الحالي، فيما ارتفعت مستويات التداول اليومية إلى 3.3 مليار ريال في جلسة اليوم.

ومع التفاؤل بنشر البيانات المالية لشركة #أرامكو السعودية، والتي كشفت أن الشركة تتربع على عرش أرباح شركات العالم بمعدل 300 مليون دولار يومياً، وبأرباح للعام الماضي 111 مليار دولار، طغى التفاؤل في أداء سوق الأسهم السعودية التي تترقب مزيدا من الترقية على مؤشر الأسواق الناشئة في العالم الحالي.

وفي جلسة اليوم أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية مرتفعًا 38.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8934.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، في مقابلة مع "العربية" إن نشر القوائم المالية لشركة أرامكو السعودية، منحت دفعة قوية لأداء مؤشر سوق الأسهم السعودية.

واعتبر أن الحدث المهم هو نشر أول بيانات مالية والتي رافقت نشرة إصدار أول سندات للشركة لتمويل صفقة استحواذها على 70% من رأسمال شركة سابك بقيمة 69.1 مليار دولار، وتقدر السندات بحوالي 10 مليارات دولار.

وفي تداولات جلسة اليوم، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخضري، تشب، التصنيع، أميانتيت, ودار الأركان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخبير ريت, شمس, سويكورب وابل ريت, المملكة, وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.76% .

فيما كانت أسهم شركات #كيان السعودية, الإنماء، أميانتيت, التصنيع, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية #الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 13.34 نقطة ليقفل عند مستوى 3678.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 67 ألف سهم تقاسمتها 155 صفقة.