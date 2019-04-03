التفاؤل من محادثات التجارة يغذي مكاسب اليوان الصيني

ارتفع #الدولار_الأسترالي واليوان الصيني، اليوم الأربعاء، بفضل آمال التوصل إلى اتفاق بين #بكين وواشنطن لإنهاء النزاع التجاري بينهما.

ولقيت الأسواق دعما من تقارير عن إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن بيانات تبعث على الاطمئنان عن أنشطة المصانع في البلدين في الأيام الأخيرة لترتفع الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في سبعة أشهر.

وفي أسواق العملة قاد ذلك إلى انتعاش في الدولار الأسترالي واليوان الصيني.

وزاد الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.7115 دولار أميركي ليعوض معظم الخسائر التي مني بها أمس الثلاثاء بعد اجتماع البنك المركزي.

وارتفعت #العلمة_الصينية 0.2% في الأسواق الخارجية إلى 6.7115 يوان مقابل الدولار، وأشار المحللون إلى تفاؤل أكبر إزاء زخم #الاقتصاد_الصيني ومفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة.

وصعد الجنيه الإسترليني أكثر بعد مكاسب الليلة الماضية عقب إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن محادثات مع حزب العمال المعارض في مسعى لكسر الجمود الذي يعتري عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وزاد اليورو مع هبوط الدولار من مستوياته المرتفعة ليلامس 1.1219 دولار خلال الجلسة الأوروبية.

ونزلت العملة الموحدة عن 1.12 دولار يوم الثلاثاء لتقترب من أقل مستوى في 21 شهراً، إذ دفعت المخاوف بشأن الضعف النسبي لاقتصاد منطقة اليورو المستثمرين لشراء الدولار.

وتراجعت العملة الأميركية أمام منافسيها، وفقد مؤشرها 0.2% ليسجل 97.165 بعد أن صعد لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع عند 95.517 في اليوم السابق.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.2% اذ قوض صعود الأصول عالية المخاطر الطلب على العملة التي يشتريها المستثمرون عادة حين يسعون للأمان.

ونزلت العملة اليابانية إلى 111.55 ين للدولار.