فيتش: تصنيف أرامكو لو كانت مستقلة سيكون عند AA+

أوضح المحلل في وكالة " #فيتش " ديمتري مارينتشينكو ( Dmitri Marinchenko ) أن التصنيف الائتماني لشركة أرامكو عند A+ يعتمد على مجموعة من الافتراضات منها بقاء أسعار النفط بين 56 و60 دولارا للبرميل خلال السنوات الـ3 المقبلة، حيث إن أرامكو ستدير إنتاجها تماشيا مع قرارات #أوبك .



جاء ذلك خلال استطلاع أجرته العربية للوقوف عند آراء كبرى شركات التصنيف العالمية حول تقييم شركة #أرامكو وتصنيفها الائتماني.

وأشار إلى أن تصنيف أرامكو، لو كانت مستقلة، كان ليكون عند AA+ وهو أعلى تصنيف قد يمنح لشركات #النفط والغاز.

لكان عاد ليقول إنه "لا يمكن النظر إلى أرامكو من دون #السعودية لأن المملكة تعتمد عليها كونها شركة النفط الوطنية، فالحكومة تعتمد على التدفقات النقدية من أرامكو، لذلك فإن تصنيف أرامكو أقل من ذلك لأنه محدود بسقف التصنيف الممنوح للسعودية".

وهذا هو الحال لشركات نفط وطنية أخرى مثل #أدنوك في أبوظبي مثلا التي لكانت ستصنف عن AA+ على حدة، لكنها هي الأخرى تحمل تصنيفا أقل بسبب ارتباطها بالحكومة.

إذا ما نظرنا إلى التصنيف النهائي لأرامكو عند A+، فهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيف ConocoPhillips و BP، فيما يتعتبر تصنيف أرامكو درجة أقل من تصنيف رويال دتش شل وتوتال المصنفتان AA-، بحسب ديمتري مارينتشينكو.