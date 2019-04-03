هل فقد الذهب "بريقه" كملاذ آمن للمستثمرين؟

استقرت أسعار #الذهب اليوم الأربعاء بفعل تراجع الدولار، بعد تعافيها من أدنى مستوى في 4 أسابيع خلال الجلسة السابقة، حتى مع خفوت الطلب على المعدن كملاذ آمن بسبب موجة مكاسب صعدت بالأسهم إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وفي الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، كان الذهب دون تغير يذكر عند 1293.33 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ السابع من مارس/آذار عند 1284.76 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1297.70 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".

ونزل مؤشر #الدولار حوالي 0.2% ، ما يخفض تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وقال العضو المنتدب لدى غولد سيلفر سنترال في سنغافورة برايان لان "لن تحدث حركة تذكر في أسعار الذهب نظرا لصعود الأسهم إلى مستويات مرتفعة في آسيا، ولأن المستثمرين لا ينظرون إلى الذهب كملاذ آمن جيد".

وصعدت #الأسهم_الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في 7 أشهر مع ترحيب المستثمرين بمؤشرات إحراز تقدم في محادثات التجارة الأميركية الصينية وبيانات اقتصادية قوية.

وزاد #البلاديوم 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1430.34 دولار للأونصة.

وارتفعت الفضة 0.5% مسجلة 15.18 دولار للأونصة، بعد أن لامست أقل مستوى لها منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول عند 14.90 دولار في الجلسة السابقة، بينما صعد البلاتين 1.5% إلى 858.53 دولار.