اليورو يستقر قرب 1.12 دولار بعد بيانات ألمانية ضعيفة

ظل اليورو قابعا قرب أدنى مستوى في شهر اليوم الخميس في الوقت الذي نالت فيه مؤشرات جديدة على ضعف الاقتصاد الألماني من التفاؤل حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومن الآمال في خروج بريطاني أكثر سلاسة من الاتحاد الأوروبي.



وظل #اليورو في نطاق 1.12 إلى 1.16 دولار منذ بداية 2019 على الرغم من تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو مما حدا بالبنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق تحفيز جديد.



وبدأ اليورو الارتفاع في بداية أبريل في ظل مؤشرات أولية على تعاف اقتصادي وأنباء بأن محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم تحقق تقدما على ما يبدو. لكن حالة الحذر عادت اليوم بعد بيانات أظهرت انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية في فبراير.



وجرى تداول اليورو عند 1.1235 دولار دون تغير عن الجلسة السابقة. وتراجع اليورو في ست من الجلسات الثماني السابقة.



وبالإضافة إلى التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تسببت الآمال في خروج أكثر سلاسة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إضعاف الإقبال على الأصول الدفاعية.



وأقر مجلس العموم البريطاني أمس الأربعاء تشريعا سيجبر رئيسة الوزراء تيريزا ماي على السعي لتأجيل الانسحاب البريطاني للحيلولة دون الخروج في 12 أبريل دون اتفاق.



وبلغ الجنيه الاسترليني 1.3180 دولار مرتفعا 0.2%.



وساهم تحسن الإقبال على المخاطرة هذا الأسبوع في دعم الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي المرتبطين بتجارة السلع الأولية.