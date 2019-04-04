مؤشر سوق السعودية يخترق 9 آلاف نقطة لأول مرة منذ يوليو 2015

نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق اليوم الخميس عند مستوى قياسي لأول مرة منذ نحو 4 سنوات، وتحديدا في يوليو من عام 2015، فوق 9 آلاف نقطة.

وتسود حالة من التفاؤل أوساط المستثمرين في السوق بعد الترقية لمؤشرات الأسواق الناشئة، وبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأنهى مؤشر السوق عند مستوى 9063 نقطة، بارتفاع 0.87%، مدعوما بصعود عدد من المؤشرات القطاعية.

وبلغت قيمة التداولات 3.66 مليار ريال، بأحجام 141.2 مليون سهم.

وقفز سهم مصرف الراجحي بنسبة 3.06%، مدعوما بالأخبار الإيجابية المتعلقة بزيادة رأسمال البنك، بعد موافقة الجمعية العمومية لـ"مصرف الراجحي"، المنعقدة أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال المصرف من 16.25 مليار ريال إلى 25 مليار ريال، عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 53.8 %.

كما وافقت عمومية الراجحي على توزيع #أرباح_نقدية بنسبة 22.5% من رأس المال (ما يعادل 2.25 ريال للسهم) كأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2018.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعا الجوف 5.22%، اكسا التعاونية 3%، وقت اللياقة 2.81%.

وتلقى المؤشر الرئيسي الدعم الأكبر من قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 1.6%.