قفزة صاروخية لـ"بتكوين" وهذه مكاسب أكبر العملات الرقمية

حققت العملات الرقمية مكاسب جيدة منذ بداية تعاملات الأسبوع بقيادة #بتكوين التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، حققت #العملات_الرقمية مكاسب مجمعة بلغت نحو 29.5 مليار دولار منذ تعاملات الأحد الماضي وحتى منتصف تعاملات الخميس بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 20.4% بعدما صعدت من مستوى 144.4 مليار دولار في نهاية تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 173.9 مليار دولار في الوقت الحالي.

وارتفع سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 22.16% إلى مستوى 5015 دولار، مقابل نحو 4105 دولار بنهاية تعاملات الأحد الماضي رابحة نحو 910 دولار.

وصعدت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 22.26% رابحة نحو 16.1 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 72.3 مليار دولار في تعاملات نهاية الأحد الماضي إلى مستوى 88.4 مليار دولار في الوقت الحالي مستحوذة بذلك على نحو 55% من إجمالي مكاسب العملات الرقمية البالغة نحو 29.5 مليار دولار.

وصعدت عملة "إيثريوم" بنسبة 14.9% إلى مستوى 162 دولار مقابل نحو 141 دولار في تعاملات نهاية الأحد الماضي رابحة نحو 21 دولار.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 14.9 مليار دولار إلى مستوى 17.1 مليار دولار رابحة نحو 2.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 14.76%.

وصعدت عملة "ربيل" بنسبة 10.76% مرتفعة من مستوى 0.309 دولار إلى مستوى 0.342 دولار رابحة نحو 0.033 دولار.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 10.93% رابحة نحو 1.4 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 3.7 مليار دولار في نهاية تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 14.2 مليار دولار في الوقت الحالي.

وصعدت عملة "إي أو إس" بنسبة 25.35% رابحة نحو 1.06 دولار بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 4.18 دولار إلى نحو 5.24 دولار.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 27% رابحة نحو مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 3.7 مليار دولار إلى نحو 4.7 مليار دولار في الوقت الحالي.

وقفزت عملة "ليتكوين" بنسبة 41.4% إلى مستوى 86.53 دولار مقابل نحو 60.76 دولار رابحة نحو 25.77 دولار.

وبلغت مكاسبها الإجمالية نحو 1.5 مليار دولار بعدما ارتفعت بنسبة 40.54% بعدما صعدت من مستوى 3.7 مليار دولار إلى نحو 5.2 مليار دولار.

وحققت عملة "بيتكوين كاش" مكاسب قوية بنسبة 80.35% بعدما ارتفعت إلى مستوى 303 دولار مقابل نحو 168 دولار رابحة نحو 135 دولار.

وقفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 82.75% رابحة نحو 2.4 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 2.9 مليار دولار إلى مستوى 5.3 مليار دولار.