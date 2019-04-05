الذهب ينخفض عند أدنى مستوى في 10 أسابيع

انخفض الذهب اليوم الجمعة، لكنه يُتداول فوق أدنى مستوى في عشرة أسابيع والذي لامسه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل الين بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.



ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف الأميركية بحثا عن المزيد من الدلائل بشأن قوة الاقتصاد.



ونزل #الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1288.75 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 25 يناير عند 1280.59 دولار في الجلسة السابقة. وتراجع المعدن الأصفر نحو 0.2% منذ بداية الأسبوع الجاري.



وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب نحو 0.1% إلى 1293.70 دولار للأونصة.



وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة "تتوقع السوق بعض الإيجابية في بيانات (الوظائف) اليوم، لذا إذا تحركت في اتجاه مضاد للتوقعات قد تكون هناك بعض التقلبات الحادة في سعر الذهب".

وتجاوز الذهب يوم الخميس متوسطه المتحرك في مئة يوم البالغ نحو 1282 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ نوفمبر على الأقل، مدفوعا في الأساس ببيانات قوية في الولايات المتحدة وتحسن الإقبال على المخاطرة.



وعززت أسواق الأسهم الآسيوية مكاسبها الأسبوعية مع صدور الكثير من عناوين الأنباء الخاصة بالمحادثات بين الولايات المتحدة والصين لكن دون التوصل إلى نتائج.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.5% إلى 892.95 دولار، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو حزيران 2018 عند 901.49 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.



وارتفع البلاتين نحو 5% منذ بداية الأسبوع الجاري.



وزاد البلاديوم 0.4% إلى 1371.50 دولار للأونصة لكنه يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني.



واستقرت الفضة عند 15.14 دولار للأونصة. وانخفضت الفضة لأدنى مستوياتها منذ نهاية ديسمبر في الجلسة السابقة.