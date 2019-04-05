قفزة قوية بسوق مصر و"الرئيسي" يستقر أعلى 15 ألف نقطة

فيما تباينت مؤشرات بورصة مصر خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل الجاري، سجل المؤشر الرئيسي قفزة قوية مستقراً فوق أعلى مستوى 15 ألف نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن هذه القفزة تأتي بدعم قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، وأيضاً انتهاء موجة جني الأرباح التي شهدتها الجلسات الأخيرة من شهر مارس الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، قرر المركزي المصري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.9% رابحاً نحو 15.5 مليار جنيه بعدما ارتفع إلى مستوى 830.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 814.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، بنسبة 4% عند مستوى 15274 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس مقابل نحو 14665 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي مضيفاً نحو 582 نقطة.

وصعد التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 8.58% عند مستوى 74 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 613 مليون جنيه.

في المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1% فاقداً نحو 7 نقاط بعدما تراجع من مستوى 685 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 678 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً " إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 0.51% بعدما أنهى جلسة أمس الخميس عند مستوى 1730 نقطة، مقابل نحو 1739 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي فاقداً نحو 9 نقاط.

وبنهاية جلسة تعاملات أمس، أعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناءً على أسعار إغلاق جلسة تعاملات أمس الخميس.

وتتضمن قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم نحو 47 سهماً من الأسهم المدرجة.