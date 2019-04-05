مصر تجمع ملياري يورو من سندات على شريحتين

قالت وزارة المالية اليوم الجمعة إن #مصر باعت سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين لأجل ست سنوات و12 عاما، مختتمة بذلك #إصدارات_الديون في الأسواق العالمية للسنة المالية الحالية 2018-2019.



وأضافت الوزارة في بيان أن الطرح تلقى طلبات اكتتاب بقيمة نحو 9 مليارات يورو، ما يعادل 10.10 مليار دولار للشريحتين، لتغطي بذلك هدفها بإصدار سندات بقيمة ملياري يورو أكثر من أربعة أمثال.



وذكرت المالية أن بذلك الطرح تكون مصر "أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018-2019".



وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.



وتابعت الوزارة أنه تم بيع السندات على شريحتين الأولى أجلها ست سنوات بقيمة 750 مليون يورو تُستحق في 11 أبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تُستحق في 11 أبريل 2031.