مكاسب أسبوعية للأسهم الأميركية تفوق 2%.. لهذه الأسباب

صعدت الأسهم الأميركية بدعم من نمو أفضل من المتوقع للوظائف في مارس خفف القلق من تباطؤ اقتصادي كان أثار اضطرابات في #الأسواق_المالية بين الحين والآخر على مدار الاثني عشر شهرا الماضية.

وأنهى المؤشر #داو_جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت مرتفعا 40.36 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 26425.99 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 13.35 نقطة، أو 0.46 بالمئة، ليغلق عند 2892.74 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع مرتفعا 46.91 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 7938.69 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 2.7 بالمئة وستاندرد آند بورز 2.06 بالمئة وداو جونز 1.92 بالمئة.