نمو إيرادات الشركات يعزز مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 52.77 نقطة ليقفل عند مستوى 9011.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركات على تراجع.

وقال محلل أسواق مالية مقبل السلمي في مقابلة مع "العربية" إن الجوانب الإيجابية في إعلان أرباح شركة #المراعي هي نمو الإيرادات.

وأشار إلى نمو الإيرادات "جاء مدفوعاً بقطاع الدواجن الذي يعد قطاعاً خطراً واستطاعت الشركة أن تحقق إيرادات من قطاع أعلى مخاطرة".

واعتبر أن "خفض المصاريف، بات متطلباً مفروضاً على معظم الشركات وفق لآليات العمل ووفق استراتيجيات شركة المراعي تطمئن المستثمرين، بأنها قادرة على مواكبة نمو الإيرادات ونمو العمليات التشغيلية".

وتحدث عن مكررات الربحية في سوق الأسهم السعودية، المتراوح بين 18 إلى 20 مرة و"هو معدل مرتفع".

وقال إنه "ربما تدني ربحية بعض القطاعات، في عام 2018 يحمل معه إشارات تتعلق بأداء الشركات قياساً للأداء القطاع الكلي".

وأضاف أن "26 شركة تحولت من الربحية إلى الخسارة في عام 2018 و9 شركات تحولت من الخسارة إلى الربحية ويكون الصافي لدينا 17 شركة تحولت من الربحية إلى الخسارة في ذلك العام".

وفي جلسة اليوم، كانت أسهم شركات أكسا التعاونية، والمتحدة للتأمين، والإعادة السعودية، والأحساء، واتحاد الخليج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والتسويق، وينساب، والكابلات، والأول، وإسمنت المدينة، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.63%.

فيما كانت أسهم شركات الخضري، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وكيان السعودية، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 43.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3561.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 167 صفقة.