"أسمنت المدينة" تقر توزيع أرباح للمساهمين بـ4% عن 2018

وافقت الجمعية العمومية لشركة " #أسمنت_المدينة "، في اجتماعها بتاريخ 4 أبريل 2019، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع #أرباح_نقدية على المساهمين بنسبة 4% من رأس المال (ما يعادل 0.4 ريال للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018، وبإجمالي مبلغ وقدرة 75,680,000 ريال.

وبحسب بيان الشركة على " #تداول "، وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.

من جهة أخرى، تمت الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة عن السنة المالية 2018م بواقع (200,000 ريال) لكل عضو.