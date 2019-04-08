أسعار الذهب تسجل ذروة أسبوع مع تحول الدولار للانخفاض

ارتفعت #أسعار_الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الأجور الأميركية الشهر الماضي، بينما ينتظر المستثمرون محضر وقائع اجتماع مارس آذار لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والتي تصدر هذا الأسبوع.



وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4% إلى 1296.06 دولار للأونصة، بعد أن سجل ذروة الجلسة عند 1296.83 دولار في وقت سابق. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% أيضا مسجلة 1300.40 دولار للأونصة.



وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة "مؤشر الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في عدة أسابيع وأسعار الذهب تركب موجة انخفاض الدولار هذه.



"رغم أن بيانات الوظائف غير الزراعية جاءت أفضل من المتوقع، فإن الوظائف الصناعية انخفضت وهي علامة سيئة للقطاع ولا تُظهر صورة مشرقة للغاية للتوقعات الاقتصادية".



وتراجع مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحملة العملات الأخرى.



وصعد البلاتين 1.4% في المعاملات الفورية إلى 907.15 دولار للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوياته في أكثر من عشرة أشهر عند 912.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1372.60 دولار في حين ارتفع البلاتين 0.3% إلى 15.12 دولار.