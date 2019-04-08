السعودية تؤكد اهتمامها الكبير بمكافحة الجرائم المالية

أكدت #السعودية اهتمامها الكبير بمكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص.

وكشف نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في السعودي، عادل القليش، أن بلاده حريصة على سلوك جميع الطرق المهنية والمتطورة لمكافحة هذه الجرائم بهدف تطوير منظومتها المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف المسؤول السعودي أن مبادرة بلاده في دعم وتأسيس صندوق المساعدة الفنية لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت مظلة صندوق النقد الدولي، جاءت إيماناً منها بالدور المهم والحيوي الذي يوليه صندوق النقد الدولي، وامتداداً للجهود التي تبذلها السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.