"المراعي" تشتري 10 ملايين سهم من أسهمها وتخصصها للموظفين

وافقت الجمعية العمومية لشركة " #المراعي "، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8.5% من رأس المال (ما يعادل 0.85 ريال للسهم) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال وعلى أساس 1,000 مليون سهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 15 أبريل 2019، عن طريق البنك السعودي البريطاني (#ساب).

كما وافقت الجمعية العامة خلال اجتماعها، على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 ملايين سهم من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن #برنامج_أسهم_الموظفين ، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية.

وتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العمومية غير العادية، إضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.