5.5 مليار ريال مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية بعد الترقية

جذبت المرحلة الأولى من ترقية #سوق_الأسهم_السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في 18 آذار (مارس) الماضي، نحو 5.5 مليار ريال، مشتريات صافية للمستثمرين الأجانب، وذلك في آخر 4 أسابيع.

وبلغت مشتريات الأجانب في الفترة ذاتها نحو 10.8 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ5.3 مليار ريال.

ووفقاً لتحليل، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية " #تداول "، فإن #المستثمرين_الأجانب سجلوا مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 14 أسبوعا متتالية، بقيمة 13.5 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز".

وجاءت المشتريات الصافية خلال الأسابيع الـ14 الأخيرة، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ26.5 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 13 مليار ريال، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وسجل الأجانب مشتريات صافية بقيمة 1.67 مليار ريال الأسبوع الماضي المنتهي في الثاني من نيسان (أبريل) الجاري، وذلك بعد مشتريات بـ2.6 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ909 ملايين ريال.

وقفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي في الثاني من نيسان (أبريل) الجاري، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 113.5 مليار ريال، تشكل 5.47% من قيمة السوق البالغة 2.08 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وارتفعت #ملكية_الأجانب بقيمة 26.9 مليار ريال في آخر 14 أسبوعا، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 31% بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 12.7% ، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلاً من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين " #فوتسي_راسل " FTSE Russell، و"إس آند بي داو جونز" S&P DJI للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال الخميس 14 آذار (مارس) 2019.

وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس وتمثل المرحلة الأولى 10 في المئة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر " #إس_آند_بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المئة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.