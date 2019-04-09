الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات أميركية ضعيفة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع والذي لامسته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.



وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1299.34 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 28 مارس عند 1303.61 دولار في الجلسة السابقة.



وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1303.20 دولار للأونصة.



ورفعت الصين، أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم، احتياطيات الذهب بواقع 0.6% الي 60.62 مليون أونصة في نهاية مارس، حسب بيانات البنك المركزي.



وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، رفعت تركيا أيضا حيازاتها من الذهب في مارس.



وتراجع الدولار بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى. وسجل الدولار أكبر تراجع يومي من حيث النسبة المئوية منذ 20 مارس آذار في الجلسة السابقة.



وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن الطلبيات علي السلع المصنعة في الولايات المتحدة انخفضت قليلا في فبراير، وأن قطاع الصناعات التحويلية تباطأ وسط زيادة في المخزونات.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% إلى 902.56 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار 2018 في الجلسة السابقة.



وفقد البلاديوم 0.6% إلى 1375.70 دولار للأونصة، بينما استقرت الفضة عند 15.25 دولار للأونصة.