بالسعودية.. السجن والغرامة لمخالفي نظام شركات التمويل

ذكرت لجنةُ الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية أن أحكاما قضائية صدرت بإثباتِ مخالفة ممارسينَ لأنشطة التمويل دونَ الحصولِ على ترخيصِ مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما .

وبحسب بيان اللجنة، تضمنت الأحكامُ الصادرة السجنَ لمدة 6 أشهر بالإضافةِ إلى غراماتٍ مالية تصلُ إلى 100 ألف ريال، وذلك لمخالفتهم نظام مراقبة شركات التمويل ولائحتِه التنفيذية.

ومن أبرز المخالفات التي تمارَسُ من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل "ساما"، هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجْلِ سدادِ مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة، أو الإعلان الدعائي لأجل #سداد_المديونيات .