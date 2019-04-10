سندات أرامكو ترتفع مع بدء تداول الإصدار الأول

ارتفعت سندات شركة #أرامكو المصدرة حديثا في تداولات اليوم الأربعاء، حيث سجلت السندات لأجل 30 سنة الارتفاع الأكبر بسنت واحد بواحد في المئة.

وكانت الطلبات على #سندات_أرامكو فاقت 100 مليار دولار لكن الشركة اكتفت بجمع 12 مليار دولار، قسمت على 5 شرائح، وسعرت عند الحد الأدنى من هامش النطاق المبدئي.

شريحةُ الـ3 سنوات بلغت مليار دولار بفائدة 55 نقطة فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وشريحة الـ5 سنوات بقيمة ملياري دولار وبعائد 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، إضافةً الى 3 مليارات دولار لكل من شرائح 10 سنوات و20 سنة و30 سنة، بعائد 105 نقاط، و140 نقطة و155 نقطة أساس على التوالي.