سندات أرامكو لأجل 30 سنة تسجل الارتفاع الأكبر

قالت شركة أرامكو السعودية إنها جمعت 12 مليار دولار من أول إصداراتها من السندات الدولية، والمقسم إلى 5 شرائح بآجال تتراوح بين 3 سنوات و30 عاما.

واستمر حماس المستثمرين بالسندات، في أول يوم من تداولات سندات أرامكو ما انعكس على أسعار هذه السندات ارتفاعا، للإصدار الأول من الشركة الأكثر ربحية في العالم بأرباح بقيمة 111 مليار دولار للعام الماضي.

وأصدرت #أرامكو أولى سنداتها وسط إقبال وصفه المحللون بالتاريخي، فأرامكو تنتج برميل نفط من كل عشرة براميل عالميا.

واستطاعت أرامكو خلال الجولة الترويجية اقناع المستثمرين بسهولة بجودة إصدارها من السندات ما انعكس على أسعارها والتي جاءت عند الحد الأدنى من هامش النطاق المبدئي.

وبذلك يكون التسعير أقل من تسعير السندات السيادية السعودية بقليل.

ارتفعت سندات شركة #أرامكو المصدرة حديثا في تداولات اليوم الأربعاء، حيث سجلت السندات لأجل 30 سنة الارتفاع الأكبر بسنت واحد بواحد في المئة.

وكانت الطلبات على #سندات_أرامكو فاقت 100 مليار دولار لكن الشركة اكتفت بجمع 12 مليار دولار، قسمت على 5 شرائح، وسعرت عند الحد الأدنى من هامش النطاق المبدئي.

وبلغت شريحةُ الـ3 سنوات مليار دولار بفائدة 55 نقطة فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وشريحة الـ5 سنوات بقيمة ملياري دولار وبعائد 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، إضافةً الى 3 مليارات دولار لكل من شرائح 10 سنوات و20 سنة و30 سنة، بعائد 105 نقاط، و140 نقطة و155 نقطة أساس على التوالي.

وجاء الإصدار كمتنفس للأسواق العالمية مع توجه العديد من #السندات_الخارجية لتسجيل معدل عائد عكسي أو في المنطقة السالبة.