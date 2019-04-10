هيئة السوق تغرم "السعودي للاستثمار" و"ثمار" لمخالفات

فرضت #هيئة_السوق_المالية السعودية غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال، على البنك #السعودي_للاستثمار، لمخالفته الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة، تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وقالت الهيئة إن فرض الغرامة جاء لقيام البنك بشراء عدد 56.25 مليون سهم من أسهمه بتاريخ 27 سبتمبر 2018 خلال فترة الحظر النظامية للفترة المالية الأولية المنتهية في تاريخ 2018/09/30، والتي بدأت بتاريخ 2018/09/16م وانتهت بإعلان "البنك" لنتائجه المالية الأولية في تاريخ 2018/10/23.

وفي إعلان منفصل قالت الهيئة إنها فرضت غرامة مالية بقيمة 20 ألف ريال، على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاح الشركة عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2018 خلال الفترة النظامية المحددة بـ(30) يوماً من نهاية الفترة المالية، إذ لم تعلن "الشركة" عن ذلك إلا بتاريخ 24/12/2018.