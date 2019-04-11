الجنية الإسترليني يتماسك بعد تمديد اتفاق بريكست

استقر الدولار واليورو دون تغير يذكر اليوم الخميس، بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي إلى عزمهما إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وسط توترات تجارية ومؤشرات على تباطؤ النمو.



وجرى تداول الجنيه الإسترليني مستقراً بعدما مدد قادة الاتحاد الأوروبي مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يشير إلى استمرار المخاوف بشأن الاتجاه الذي تسير فيه عملية الانفصال.



وتترقب أسواق العملات بيانات اقتصادية مهمة من الصين، إذ من المقرر أن تصدر بيانات التجارة يوم الجمعة والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام في الأسبوع المقبل.



ونشر مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء محضر الاجتماع الذي عقده في 19 و20 مارس، والذي أشار فيه صناع السياسات إلى أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة في 2019.



وسلط رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الضوء على المخاطر التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو، معززاً التوقعات بشأن مزيد من التحفيز للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى الركود.



وظل الإسترليني قابعا عند أقل قليلا من 1.31 دولار.



وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، في أحدث قراءة له 96.93 دون تغيير يذكر عن اليوم السابق، بعدما نزل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين عند 96.823 أمس الأربعاء.



وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1276 دولار، متعافيا من المستوى المتدني الذي بلغه أمس عند 1.12295 دولار، ليواصل ارتفاعه البطيء من مستوى 1.1183 دولار الذي سجله في الثاني من أبريل.



وتلقت العملات المرتبطة بالسلع الأولية ومن بينها الدولار الأسترالي دعما من الزيادات الأخيرة في أسعار تلك السلع.