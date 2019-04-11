الذهب يتماسك قرب أعلى مستوى في أسبوعين.. فما السبب؟

انخفض #الذهب اليوم الخميس، لكنه يجري تداوله قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ غذى موقف البنكين المركزيين الأميركي والأوروبي المائل للتيسير النقدي المخاوف من تباطؤ اقتصادي وأبقى عوائد السندات العالمية والدولار تحت ضغوط.



وبحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1304.99 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 28 مارس آذار عند 1310.50 دولار في الجلسة السابقة.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب نحو 0.4% إلى 1309.30 دولار للأونصة، وفق ما ورد في "رويترز".



ويقبع #مؤشر_الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي لامسه في الجلسة السابقة بعد أن عزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقف البنك الذي يميل إلى التيسير في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.



وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية أمس الأربعاء بعد نشر بيانات ضعيفة للتضخم تدعم قرار المركزي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة.



كما هبطت سوق السندات الأوروبية بعد أن أبقى البنك #المركزي_الأوروبي على موقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، وأشار إلى مخاطر نزولية على اقتصاد منطقة اليورو.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ربح #البلاتين نحو 0.6% في المعاملات الفورية ليرتفع إلى 905.98 دولار للأونصة.



وهبط البلاديوم 0.2% إلى 1385.05 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة 0.2 % إلى 15.18 دولار للأونصة.