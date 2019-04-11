"أرامكو" تحدد سعر الطرح الأولي لسنداتها بـ12 مليار دولار

أعلنت #أرامكو_السعودية عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار المقسمة إلى 5 دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بها.

وتتضمن الدفعات:

مليار دولار من السندات بعائد قدره 2.75% تستحق في عام 2022.

ملياري دولار من السندات بعائد قدره 2.875% تستحق في عام 2024.

3 مليارات دولار من السندات بعائد قدره 3.5% تستحق في عام 2029.

3 مليارات دولار من السندات بعائد قدره 4.25% تستحق في عام 2039.

3 مليارات دولار من السندات بعائد قدره 4.375% تستحق في عام 2049.

ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 16 أبريل الجاري، وسوف تتداول السندات في السوق المالية المنتظمة في لندن.

وحطم الإصدار الأول من شركة #أرامكو_السعودية رقماً قياسياً بحيث تلقى الإصدار الأول من طرح السندات الدولية للشركة، طلبات تصل إلى 100 مليار دولار بحوالي 10 أضعاف المطلوب وهذا يعكس الثقة العالمية بالتدفقات المالية، للشركة، وباقتصاد السعودية ومؤسساتها.

وسينعكس إصدار أرامكو والثقة بها بشكل إيجابي على الإصدارات السعودية وإصدارات أرامكو اللاحقة المرتقبة لتمويل صفقة استحواذها على حصة 70% من سابك التي أبرمت اتفاقية شرائها مع صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة).

وكان أشار رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، مازن السديري في اتصال مع "العربية.نت" إلى اعتقاد يسود في أسواق الدين إلى أن أرامكو ستعتمد بالغالب على سوق السندات في تمويل هذه الصفقة وبالتالي سنرى أمامنا مزيدا من الطروحات وربما تصل طروحات أرامكو إلى 24 مليار دولار هذا العام و"مع ذلك يتهافت المستثمرون العالميون بقوة على سندات أرامكو نتيجة الثقة به والرغبة بالاستثمار في سنداتها".

وتقدر قيمة صفقة استحواذ أرامكو على 70% من رأسمال #سابك بـ 69.1 مليار دولار، ونظراً لضخامة الصفقة فسيكون التمويل عبر السندات هو الأنسب لها مع ارتفاع تقييم أرامكو الائتماني ومع هذا المقدار القياسي من الثقة بها.