نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في 4 أشهر

أغلق المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية مرتفعاً لأعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم الجمعة، لكنه لم يسجل تغيراً يذكر خلال الأسبوع، إذ يُحجم العديد من المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل موسم إعلانات أرباح الشركات الأميركية واليابانية وعطلة مدتها عشرة أيام في اليابان.



وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 159.18 نقطة أو 0.7% ليغلق عند 21870.56 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من ديسمبر.



لكن أداء السوق بصفة عامة لم يكن إيجابيا مثلما قد يشير المؤشر نيكاي، مع انخفاض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% ليغلق عند 1605.40 نقطة.



وتلقى المؤشر نيكاي الدعم من أداء أسهم ذات ثقل على المؤشر.



وارتفع سهم فاست للتجزئة 7.9% ليضيف 162 نقطة أو 0.7 نقطة مئوية للمؤشر نيكاي.



وخفضت الشركة المشغلة لمتاجر يونيكلو قليلا توقعاتها لأرباح العام بالكامل بعد طقس أدفأ من المعتاد أجبرها على خفض أسعار الملابس الشتوية، لكن الرقم سيظل عند مستوى قياسي مرتفع مع استمرار قوة نشاطها في الصين.



وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 4.9 بالمئة ليدعم المؤشر نيكاي بمقدار 59 نقطة أو 0.3 نقطة مئوية، بعد أن تقدمت أوبر تكنولوجيز بطلب طرح

عام أولي، مما يمهد الطريق لإدراج أسهم شركة خدمات نقل الركاب الأميركية الشهر القادم في البورصة. وسوفت بنك أكبر مساهم في أوبر

تكنولوجيز.

وأغلق سهم ياسكاوا إلكتريك، التي عادة ما تدشن موسم نتائج الأعمال في اليابان، مرتفعا 0.1%، ليعوض الخسائر التي تكبدها في بداية الجلسة بانخفاضه 4.1%، بعد أن توقعت الشركة المنتجة للروبوتات الصناعية انخفاض أرباح التشغيل للسنة المالية الحالية حتى فبراير 6.6%.